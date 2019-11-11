Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: sürücü kamerayı böyle kapatmış

Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: sürücü kamerayı böyle kapatmış

İstanbul DHABeşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

11.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:30
Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: sürücü kamerayı böyle kapatmış

DHA

'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.

Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: sürücü kamerayı böyle kapatmış
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