Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Sürücü kamerayı böyle kapatmış
BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
11.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:02
BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.
Kaynak: DHA