Beşiktaş'taki otobüs dehşeti kamera görüntülerini de bulamadık, arızalı olduğunu görüyoruz

04.11.2019 20:44

BEŞİKTAŞ'ta durakta bekleyenlere çarpan özel halk otobüsünün bağlı olduğu Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Beşir, "Kamera görüntülerini de bulamadık, arızalı olduğunu görüyoruz" dedi.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün dün duraktakileri ezmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştı. Kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Beşir, kaza hakkında konuştu.

"İRDELENMESİ GEREKEN BİR KAZA "

Yalçın Beşir, "İstanbul bir metropol. Coğrafi şartları ulaşımdaki şartlar ve engebeler insanların psikolojisini bozuyor. Biz henüz şoför arkadaşımızın ifadesini alamadık. Neden kaynaklandığını da bilmiyoruz. Gerçekten irdelenmesi gereken bir kaza bu seyrine baktığımız zaman. Bu hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem İETT'yi hem de özel halk otobüsü sektörünü ciddi anlamda derinden yaralamıştır. Bundan dolayı İstanbul halkında özür diliyoruz. Tabii ki özür dilemek buradaki canı geri getirmiyor. " dedi.

"KENDİNİ KORUMAK İÇİN DENİZE ATLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Aracın başka istikamete gittiğini belirten Beşir, "Bu araç Kabataş istikametinden gelip Yıldız istikametine gitmesi gerekirken Ortaköy istikametine doğru devam ediyor ve ilk durakta bu hadise meydana geliyor. Henüz daha ifadesi alınamadı şoförün. Görgü tanıkları da çok sağlıklı bilgi vermiyorlar. Kamera görüntülerini de bulamadık, arızalı olduğunu görüyoruz, bunu başka yerlerden araştırıyoruz. Sağlıklı bilgiyi de yakın zamanda alacağız. Bu arkadaşımız rahatsızsa tedavi olacak, değil ise adaletin kestiği parmak acımaz. Muhtemelen diyorum aracın içerisinde yolcuyla tartışma yaşayıp Yıldız'a doğru dönmesi gerekirken aracını Ortaköy istikametine doğru sürüyor. Aracını durakta bulunan vatandaşların üzerine doğru sürmüyor veya orada park etmeye niyetlenmişken orada ki insanların galeyana gelip buna saldırması neticesinde o da kendini korumak için o insanlardan kaçarak kendini denize atıp kurtulabileceğini ümit ediyor. Şu an da bunlar benim düşüncelerim. Kendi ifadesi netleştiğinde bizde kamuoyunu bilgilendireceğiz" şeklinde konuştu.

"KİŞİNİN BİR TAKIM KENDİ ÖZEL SORUNLARI OLDUĞU DUYUMUNU ALIYORUM "

Beşir şöyle devam etti:

"Bu kişiyle ilgili daha önce herhangi bir sorun yaşanmış değil, yaşanmış olsaydı buna psikoteknik belgeleri İETT tarafından verilen bir takım belgeler var bu eğitimlerden geçemezdi ve bu sertifikaya da haiz olamazdı. Kişinin bir takım kendi özel sorunlarının olduğunun duyumunu alıyorum. Bunları da net olarak buraya bağlamak doğru değil diye düşünüyorum. Şoförlerin her yıl eğitimlerden geçtiğini İstanbul halkının bilmesini isterim, önüne gelen otobüs şoförü olamıyor. İETT'nin kriterleri var. ve bu kriterleri aşmak gerçekten çok zor, bu aşamaları geçmiş bir arkadaşımız böyle bir hadise yaşaması gerçekten bizi son derece derinden üzmüştür " diye ifade etti.

Kaynak: DHA