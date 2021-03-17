BEŞİKTAŞ'TAKİ 'O OTEL' 5 GÜN SÜREYLE KAPATILDI
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BEŞİKTAŞ'TAKİ 'O OTEL' 5 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

17.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:39

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHABeşiktaş'ta hafta sonu 90 kişinin eğlence yaptığı otel pandemi kurallarına uymadığı için 5 gün süreyle kapatıldı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta hafta sonu 90 kişinin eğlence yaptığı otel pandemi kurallarına uymadığı için 5 gün süreyle kapatıldı. Otel kapısına "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.

Beşiktaş'ta Cumartesi gecesi boğaz manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmaması, eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı olarak 8-9 kişinin bir odada kaldığı şeklinde gerçek dışı kayıt oluşturulması nedeniyle, 5 gün süreyle kapatıldı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.

Otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ 'O OTEL' 5 GÜN SÜREYLE KAPATILDI
BEŞİKTAŞ'TAKİ 'O OTEL' 5 GÜN SÜREYLE KAPATILDI
BEŞİKTAŞ'TAKİ 'O OTEL' 5 GÜN SÜREYLE KAPATILDI
BEŞİKTAŞ'TAKİ 'O OTEL' 5 GÜN SÜREYLE KAPATILDI
BEŞİKTAŞ'TAKİ 'O OTEL' 5 GÜN SÜREYLE KAPATILDI
BEŞİKTAŞ'TAKİ 'O OTEL' 5 GÜN SÜREYLE KAPATILDI
BEŞİKTAŞ'TAKİ 'O OTEL' 5 GÜN SÜREYLE KAPATILDI
BEŞİKTAŞ'TAKİ 'O OTEL' 5 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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