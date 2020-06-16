Beşiktaş'taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi
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Beşiktaş'taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi

Beşiktaş'taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi Polis ekipleri, saat 24'ten sonra açık olan mekanlara cezai işlem uyguladı 1 Haziran'dan sonra başlayan Yeni Normalleşme dönemiyle birlikte Beşiktaş'ta bulunan mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

16.06.2020 02:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 02:34

Beşiktaş'taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi

Polis ekipleri, saat 24'ten sonra açık olan mekanlara cezai işlem uyguladı

İSTANBUL - 1 Haziran'dan sonra başlayan Yeni Normalleşme dönemiyle birlikte Beşiktaş'ta bulunan mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Gece saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Saat 24.00'dan sonra açık olan işletmelere de cezai işlem gerçekleştirdi.

Türkiye 1 Haziran'dan itibaren Yeni Normalleşme dönemine geçiş yapmıştı. Bu kapsamda birçok kısıtlama kaldırılmıştı. Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren de ülke genelinde COVİD-19 tanısı konmuş vaka sayısı artış gösterdi. İstanbul Valiliği ve İl Hıfzıssıha Kurulunun aldığı karar ile il genelinde artış yaşanmaması için polis ekipleri gece saatlerinden itibaren birtakım denetlemeler gerçekleştirdi.

Polis ekipleri denetleme esnasında mekanlarda bulunan vatandaşlara maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ikazında bulundu. Saat 24.00'dan sonra açık olan 3 işletmeye ve bir kişiye cezai işlem uygulandı.

Beşiktaş'taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

Manşet

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