Beşiktaş'taki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Beşiktaş'ta dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Kazaya sebep olan sürücüyü arama çalışmaları devam ederken 10 yaralının ise tedavileri sürüyor.

Olay dün gece saat 02.00 sularında Beşiktaş'da yaşandı. Harp Akademisi Tüneli Edirne istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü iddiaya göre, makas atmaya çalışırken panelvan araca arkadan çarpmıştı.Kazada 2 kişi ölürken, 10 kişi yaralanmıştı. Kazaya sebep olan araç sürücü ise olay yerinden kaçmıştı.

ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ Hastanede tedavi gören yaralılardan, Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan sürücüyü ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA