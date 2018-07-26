Beşiktaş'taki Kaza Trafiği Felç Etti

Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada trafik felç oldu.

Kaza, İstanbul Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift yönlü yolda seyreden iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik felç oldu. Olay yerine gelen trafik polisleri, araçların kaldırılması sırasında trafiği tamamen durdurdu. Yaklaşık 45 dakika aksayan trafik, iki otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

(İHA)