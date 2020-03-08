Beşiktaş'taki dönerci, tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı
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Beşiktaş, Güncel

Beşiktaş'taki dönerci, tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı

Beşiktaş'ta bir dönerci, tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı.

08.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:18
Beşiktaş'taki dönerci, tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı

Beşiktaş'ta bir dönerci, tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ortabahçe Caddesi'nde bulunan dönercide çalışan kişiyle, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen biri arasında iddiaya göre küfür etme yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda çalışan, yanındaki döner bıçağıyla tartıştığı kişiyi elinden yaraladı.

Olay yerine gelen polis dönerciyi gözaltına alırken, yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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