Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nin sokağı kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle yasağa rağmen yürümek isteyen bir grup Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde toplandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle yasağa rağmen yürümek isteyen bir grup Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde toplandı. Polis ekipleri, genel merkez binasına çıkan sokakları kapattı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 1, 2 ve 3 Mayıs günlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Fakat yasağa rağmen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinden ve DİSK Yönetim Kurulu'ndan oluşan bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nin binasında toplandı. Buradan Taksim'e yürüyeceklerini bildiren grubu engellemek için polis ekipleri DİSK Genel Merkezi binasına çıkan sokakları kapattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA