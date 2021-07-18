Beşiktaş'taki denetimlerde zırhlı bir araçtaki özel düzenekte silah ve uyuşturucu bulundu
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Beşiktaş'taki denetimlerde zırhlı bir araçtaki özel düzenekte silah ve uyuşturucu bulundu

Beşiktaş'taki denetimlerde zırhlı bir araçtaki özel düzenekte silah ve uyuşturucu bulundu
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Beşiktaş'taki denetimlerde, zırhlı aracın özel bölümünde saklanmış tabanca ve uyuşturucu polis ekiplerince bulundu.

Beşiktaş'taki denetimlerde, zırhlı aracın özel bölümünde saklanmış tabanca ve uyuşturucu polis ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, Etiler Nispetiye Caddesi'nde şüpheli görülen araçları durdurarak, kontrol etti.

Denetimde, zırhlı bir aracı durduran ekipler, vitesin yanında mıknatıs bulunmasından şüphelenerek, araçta detaylı inceleme yaptı.

Aracın, çalışır haldeyken mıknatısın teyp yanındaki konsolda gezdirilmesiyle torpidosunda bir bölme açıldığını fark eden ekipler, burada ruhsatsız tabanca ve 3,3 gram taş kokain buldu.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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