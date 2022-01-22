BEŞİKTAŞ'TAKİ AŞÇI CİNAYETİ 11 YIL SONRA TEKNOLOJİ İLE AYDINLATILDI

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'taki aşçı cinayeti 11 yıl sonra teknoloji ile aydınlatıldı

Ali AKSOYER/ İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta 2011 yılında Beşiktaş stadyumu önünde bıçaklanarak öldürülen Şeref Ergül'ün (38) katil zanlısı yıllar sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün fotoğraftan yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı. Şüphelinin aradan geçen zaman için beyin kanaması geçirerek yüzde 98 engelli duruma düştüğü belirlendi. 11 yıl sonra yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta stadyumu önünde 13 Haziran 2011 tarihinde meydana gelen olayda aşçılık yapan Şeref Ergül, sokak ortasında tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanmıştı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Şeref Ergül hayatını kaybetmişti.

BİR KİŞİ BOŞU BOŞUNA 5 AY CEZAEVİNDE YATTI

Polis tarafından o tarihte yapılan soruşturmada polis cinayet öncesinde olayda hayatını kaybeden Şeref Ergül'ün Taksim'de bir bara gittiğini tespit etti. Yapılan çalışmada barda bulunan E.Ö. adlı kişinin, Şeref Ergül'e bıçaklayan kişinin eşkaline çok benzediği tespit edilmişti. Bunun üzerine gözaltına alınan E.Ö., poliste cinayeti itiraf etmiş, ancak çelişkili ifadeler vermişti. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan E.Ö., polisin çalışması sonucu olay yerinde hiç bulunmadığının tespit edilmesi üzerine 5 ay sonra serbest bırakılmıştı.

TEKNOLOJİ KULLANILARAK 11 YIL SONRA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliğinde faili meçhul olarak bekleyen dosyayı tekrar açan dedektifler, zaman içinde gelişen teknolojiden de faydalanarak gerçek şüpheliye 11 yıl sonra ulaştı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren kişinin 30-35 yaşlarında 65-70 kg ağırlığında 165-170 boylarında erkek olduğu ve şüphelinin olay yerinden taksiye binerek Beşiktaş istikametine doğru gittiği güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Şüphelinin taksiden indikten sonra bir markete girerek soda alıp çıktığı belirlendi. Şüphelinin soda alırken market güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri iyileştirilmiş fotoğraf haline getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığına gönderildi. Burada kullanılan yüz tanıma sistemi olarak bilinen Analiz Merkezi Projesine yüklenen fotoğraflar, arşivde bulunan diğer fotoğraflarla karşılaştırıldı. Sistem, yüklenen fotoğrafların Muhammet B. ile yüzde yüz benzerlik gösterdiği bilgisini verince harekete geçirildi.

ŞÜPHELİ YÜZDE 98 ENGELLİ HALE GELMİŞ

Polis, Eyüpsultan ilçesinde oturduğu tespit edilen Muhammet B.'nin evine baskın yaptı. Ancak Muhammet B.'nin aradan geçen zaman içinde beyin kanaması geçirdiği ve yüzde 98 engelli olduğu anlaşıldı. Muhammet B.'nin ayrıca konuşma yetisini tamamen kaybettiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli Muhammet B. çıkarıldığı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı faili meçhul Bürosu savcılığından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece Adam öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.