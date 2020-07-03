Beşiktaş'taki 231 yıllık çeşmede büyük tahribat
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Beşiktaş'taki 231 yıllık çeşmede büyük tahribat

BEŞİKTAŞ'ta 231 yıl önce yaptırılan Abdülkerim Efendi Çeşmesi'nin muslukları çalındı, bir sütunu yerinden sökülerek kaçırıldı, boyalarla üzerine yazılar yazıldı, grafiti yapıldı.

Beşiktaş'taki 231 yıllık çeşmede büyük tahribat
03.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:31
BEŞİKTAŞ'ta   231 yıl önce yaptırılan Abdülkerim Efendi Çeşmesi'nin  muslukları çalındı,  bir sütunu yerinden sökülerek kaçırıldı,  boyalarla  üzerine yazılar yazıldı, grafiti yapıldı. Tarihi çeşmedeki tahribatı gören mahalle sakinleri, çeşmenin bir an evvel restore edilmesini istedi.

Ortaköy, Taş Basamak Sokak üzerinde 1789 yılında yaptırılan ve yıllarca mahalle sakinlerinin su ihtiyacını karşılayan Abdülkerim Efendi Çeşmesi, hırsızların hedefi oldu. Yıllara meydan okuyan tarihi çeşmenin önce muslukları çalındı.  Bununla yetinmeyen hırsızlar çeşmenin mermer sütunlarından birini yerinden sökerek kayıplara karıştı. Mermer kaplı aynataşına da sokaktan geçen yüksek araçlar zarar verdi.  Çeşmenin ön kısmı sprey boyayla boyandı, yazılar yazıldı.  Çeşmenin su deposu olarak kullanılan kısmına da eski eşya ve mobilyaların atıldığı görüldü.

Mahalle sakinleri, tarihi çeşmenin bir an evvel restore edilmesini, korunmasını istiyor. Çeşmenin korunması için ilgili makamlara müracaat ettiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Ertuğrul Dörtelma, "Senede iki kez gelip fotoğraflarını çekip gidiyorlar. Biz buranın korunması için müracaat ettik. Ancak ilgilenen yok. Bu zararı çevredeki gençler verdi. Gece burada alkol alıyorlar. Muslukları ve mermer sütunu da çalındı. Ancak ne zaman çalındığından bilgim yok" şeklinde konuştu.

Bir başka mahalle sakini ise " Bunlar hiç hoş değil. Tarihi eserlere sahip çıkılması lazım. Böyle yapıların üzerine grafiti yapılmaması lazım. Korunması ve restore edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yetkililerden de burayı koruma altına alıp gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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