BEŞİKTAŞ'TA ZIRHLI OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMESİNDE UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI
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BEŞİKTAŞ'TA ZIRHLI OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMESİNDE UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta, şüphe üzerine durdurulan zırhlı otomobilin mıknatısla açılan gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar kokain bulundu.

Beşiktaş'ta, şüphe üzerine durdurulan zırhlı otomobilin mıknatısla açılan gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar kokain bulundu.

Etiler Nisbetiye Caddesi'nde iki hafta önce araç ve kişilere yönelik denetim yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Ekipleri, şüphe üzerine zırhlı otomobili durdurdu. Araçta bulunan A.B. ile O. Y.'ye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapan polis, haklarında çeşitli suçlardan kayıtları olduğunu tespit etti. Araç içinde de arama yapan ekipler, teyp boşluğunda ve vitesin yanında mıknatıs bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine şüpheye düşen polis, mıknatısı torpidonun bulunduğu bölgede çeşitli yerlere dokundurdu. Birkaç denemenin ardından torpidonun üstüne gizlenmiş bir bölme açıldı. Gizli bölmede yapılan aramada, 3.3 gram taş kokain ile ruhsatsız tabanca bulundu. Zırhlı otomobildeki 2 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, araç ise emniyet garajına çekildi.

BEŞİKTAŞ'TA ZIRHLI OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMESİNDE UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI
BEŞİKTAŞ'TA ZIRHLI OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMESİNDE UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI
BEŞİKTAŞ'TA ZIRHLI OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMESİNDE UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI
BEŞİKTAŞ'TA ZIRHLI OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMESİNDE UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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