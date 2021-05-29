BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA, MOTOSİKLET ÇARPTI
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BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA, MOTOSİKLET ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadına, motosiklet çarptı.

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadına, motosiklet çarptı. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Adem K.'nin su taşıdığı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Yola savrulan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA, MOTOSİKLET ÇARPTI
BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA, MOTOSİKLET ÇARPTI
BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA, MOTOSİKLET ÇARPTI
BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA, MOTOSİKLET ÇARPTI
BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA, MOTOSİKLET ÇARPTI
BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA, MOTOSİKLET ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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