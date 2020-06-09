Beşiktaş'ta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı
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Beşiktaş'ta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

Beşiktaş'ta araç trafiğine kapalı sokakta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

09.06.2020 05:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 05:30

Beşiktaş'ta araç trafiğine kapalı sokakta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Sokakta bulunan bir kadın göçük altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bekçiler tarafından göçük altından kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya trafiğine kapattı.

Beşiktaş'ta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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