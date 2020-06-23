BEŞİKTAŞ'TA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ-1 Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL'da beklenen yağmur başladı.

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL'da beklenen yağmur başladı. Beşiktaş'ta yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Beşiktaş'ta etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Barbaros Caddesi'ndeki oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar kafelere sığındı.

Kaynak: DHA