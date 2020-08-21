BEŞİKTAŞ'TA YOLDA ÇÖKME
BEŞİKTAŞ'ta sağanak sonrası kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi.
21.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:33
BEŞİKTAŞ'ta sağanak sonrası kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Bir otomobil çukura düşünce hasar gördü.
Beşiktaş Seydi Ali Reis Sokak'ta sağanak sonrası kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi.
Bu sırada yoldan geçen bir araç çukura düştü. Araç hasar görürken çökme bulunan alan şeritle kapatıldı.
Kaynak: DHA