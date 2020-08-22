BEŞİKTAŞ'TA YOL KAVGASI 2 YARALI
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BEŞİKTAŞ'TA YOL KAVGASI 2 YARALI

BEŞİKTAŞ'ta hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan yol kavgasında kan aktı.

22.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:09

BEŞİKTAŞ'ta hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan yol kavgasında kan aktı. Yol verme nedeniyle tartışan iki kişi kavga etti. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Beşiktaş'tan Karaköy istikametine giden hafif ticari araç içerisindeki iki kişi ile aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Motosiklet sürücüsü Burak P. tartıştığı kişilere küfür edince hafif ticari araçtaki iki kişi aşağıya inerek motosiklet sürücüsü ile kavga etti. Yaşar A. motosiklete tekme attı. Düşen motosiklet, kavgayı ayırmak için duran taksinin kapısına vurdu. Takside hasar oluştu.

Yaşanan kavga nedeniyle motosiklet sürücüsü Burak P. ile Yaşar A. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırırken yaralı iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

BEŞİKTAŞ'TA YOL KAVGASI 2 YARALI

Kaynak: DHA

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