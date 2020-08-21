Beşiktaş'ta yol çöktü, park halindeki araç çukura düştü Beşiktaş'ta yol çöktü, park halindeki araç çukura düştü Beşiktaş'ta sağnak yağıştan dolayı park halinde bulunan bir aracın dibinde çökme yaşandı.

Beşiktaş'ta yol çöktü, park halindeki araç çukura düştü

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sağnak yağıştan dolayı park halinde bulunan bir aracın dibinde çökme yaşandı.

Otomobil sahibi olay yerine gelerek aracını çökmenin yaşandığı yerden çekti.

Beşiktaş'ta sağnak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme yaşandı. Rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başlarken, bir araçta oluşan çukura düşmüştü. O esnada aynı sokakta bulunan başka bir yerde ise polis ekipleri, park helinde bulunan bir aracın dibinde yol çöktüğünü gördü. Trafik ekipleri yolu kapatıp araç sahibini aradı. Otomobil sahibi olay yerine gelerek aracını çökmenin yaşandığı yerden çekti.

Kaynak: İHA