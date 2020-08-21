Beşiktaş'ta yol çöktü Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi.

Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Rögar kapağından taşan sular caddeye aktı.

Beşiktaş'ta Seydi Ali Reis Sokak'ta sağanak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Olay esnasında yoldan geçen bir araç çukura düşerken, rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çukura düşen araç sürücüsüne yardım etti.

(Murat Horoz/İHA)

Kaynak: İHA