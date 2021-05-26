Beşiktaş'ta yokuştan kayan tır, 2 eve çarparak durabildi
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Beşiktaş'ta yokuştan kayan tır, 2 eve çarparak durabildi

Beşiktaş'ta yokuştan kayan tır, 2 eve çarparak durabildi
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta frenlerinin tutmaması nedeniyle yokuştan kayan tır, 2 evin duvarına çarparak durabildi.

Beşiktaş'ta frenlerinin tutmaması nedeniyle yokuştan kayan tır, 2 evin duvarına çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Yelken Sokak'taki bir işletmeye un bırakan Hasan Ö.'nün kullandığı 42 AND 09 plakalı tır, yokuşta frenlerinin tutmaması nedeniyle kaymaya başladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bu sırada duran bir araca da çarptı. Tır, sokakta bulunan tek katlı 2 evin duvarına çarparak, durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından tırın kaldırılması için çekici çağrıldı.

Kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, yokuşta giden tırın kaymaya başladığı, bu sırada bir araca çarptığı ve bazı vatandaşların dışarı çıktığı anlar bulunuyor.

Beşiktaş'ta yokuştan kayan tır, 2 eve çarparak durabildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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