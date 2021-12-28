Beşiktaş'ta yılbaşı öncesinde alkol satışı ve sunumu yapan yerler denetlendi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta yılbaşı öncesi alkol satışı ve sunumu yapan iş yerleri denetlendi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapan işletmelere yönelik denetimde bulundu.

Ekipler, işletmelerin ruhsatlarını, satışı yapılan ürünlerin bandrollerini ve iş yerinin hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Ortaköy'de bir büfede denetim yapan ekipler, iş yeri sahibinin ürünlerin satışıyla ilgili ruhsatının olmaması üzerine alkollü içkilere el konuldu. İş yeri sahibine de 13 bin lira para cezası uygulandı.

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşan yılbaşıyla denetimlerini artırdıklarını belirterek, "Bu sene yaklaşık 127 bin 500 işletmemizde 232 bin 718 resmi kontrol uyguladık. Yaptığımız resmi kontrollerden dolayı 4 bin 611 işletmeye 37 milyon 900 bin liralık idari para cezası uyguladık" dedi.

Karaca, yaptıkları denetimlerde işletmenin alkol satış izni ve TAPDK belgesinin olup olmadığına baktıklarını ifade ederek, "Nitekim denetim yaptığımız yerde vatandaşımız iznini ibraz edemediği için izinsiz satıştan idari işlem uyguladık, mallara da el koyduk. İkinci iş yerinde de bandrolsüz ürün yakaladık, orada da işlem uyguladık" diye konuştu.