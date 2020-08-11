Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve streching çalışması ile sona erdi.Siyah beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: DHA