Beşiktaş'ta Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışamalar, halat çekme yarışması, top kontrolü, pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve kondisyon çalışmaları ile sona erdi. Kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarında neşeli anlar yaşandı. Antrenmana Gökhan Gönül, Pepe, Quaresma ve Talisca katılmadı.



Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.



(İHA)