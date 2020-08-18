Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
18.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:36
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Gruplar halinde ayak tenisi oynayan futbolcuların, idmanı şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA