Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapılan antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: DHA