Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 top kapma oynayan siyah-beyazlı ekip, kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Beşiktaş günün ikinci idmanını 18.00'de yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı
Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı
Mehmet Topal: Josef kardeşim ve bana algı operasyonu yapıldı
Mehmet Topal: Josef kardeşim ve bana algı operasyonu yapıldı
Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi
Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Seda Sayan Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Metin Oktay Alper Yılmaz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 13:07:36. #1.15#

title