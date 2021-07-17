Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde yapılan kuvvet çalışmaları ve kondisyon koşuları ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da ve 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı