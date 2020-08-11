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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
11.08.2020 22:34 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:49

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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