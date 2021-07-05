Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Spor

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, yeni transfer Salih Uçan da katıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hırvatistan Milli Takımı forması giyen ve izinli olan Domagoj Vida, Kanada Milli Takımı'nda bulunan Cyle Larin, Brezilya'dan döndükleri için karantinaya girecek olan Josef de Souza ve Welinton Silva'nın yanı sıra kadroda düşünülmeyen Umut Nayir, Tyler Boyd, Douglas ve Jeremain Lens ile tedavisi devam eden Ajdin Hasic, antrenmana katılmadı.

Geçen sezonu farklı ekiplerde kiralık olarak tamamlayan Güven Yalçın ve Kartal Kayra Yılmaz, takımla çalıştı. Atiba Hutchinson ise çalışmasını salonda yaptı.

Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, çeşitli kondisyon koşuları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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