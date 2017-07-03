Beşiktaş'ta Yeni Sezon Hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarına günde çift idman yaparak devam eden Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın son bölümlerinde oynanan çift kale maçta ayağına darbe alan Gökhan Töre tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.



Akşam idmanına istasyon çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından minyatür kalede pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından açma germe çalışmalarıyla sona erdi.



İdmana izinli olan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Fabri, Marcelo, Adriano ve Talisca'nın yanı sıra Quaresma katılmadı. Portekizli oyuncunun dışındaki diğer futbolcuların yarın takıma katılması bekleniyor.



Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.