Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maçla devam etti. Antrenman, yarı sahada 3 takım halinde oynanan turnuva müsabakalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Fransız futbolcu Valentin Rosier, yeni sezon öncesi takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan