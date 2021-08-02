Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maçla devam etti. Antrenman, yarı sahada 3 takım halinde oynanan turnuva müsabakalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Fransız futbolcu Valentin Rosier, yeni sezon öncesi takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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