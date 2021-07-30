Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda küçük oyunların ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarı sahada oynanan çifte kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın yeniden sözleşme imzaladığı Valentin Rosier'in, antrenman sırasında takım arkadaşlarıyla selamlaştığı ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, yarın Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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