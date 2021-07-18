Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

İdman, koşu, istasyon ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla süren antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever