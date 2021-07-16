Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki günün ilk idmanı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkurda, değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durdu. İdman açma germe hareketleriyle tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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