Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşularıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını 12 Temmuz Pazartesi günü yapacağı çift idmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay