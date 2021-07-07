Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Süper Lig ile Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig ile Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, kondisyon ve şut organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan