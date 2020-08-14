Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
14.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:33
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA