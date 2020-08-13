Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı.

Pas, 5'e 2 çalışması ve dar alanda pas çalışması ile devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA