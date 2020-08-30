HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Davide Santon transferi olmazsa, Beşiktaş Nazım Sangare'ye teklif yapacak

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Davide Santon'dan olumlu yanıt alamazsa, Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'ye teklif yapacak.

30.08.2020 07:47 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:15

Sağ bekte Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından bu mevkideki boşluğu tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen Beşiktaş yönetimi, AS Roma'nın kadroda düşünmediği Davide Santon'a teklif götürmüştü.

İlk önce olumlu yaklaşan 29 yaşındaki savunmacının, Serie A'dan da teklifler alması sonrası kararsızlık yaşadığı öğrenilirken, siyah-beyazlılar da her ihtimale karşılık alternatif arayışına başladı. Kartal, eğer Santon olmazsa Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare'ye teklif sunacak.

GÖKHAN TÖRE OLMADI

Nevzat Demir Tesisleri'ne önceki gün gelerek yöneticilerle el sıkışan Gökhan Töre'nin transferi gerçekleşmedi. Yeni Malatyaspor'un, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Töre'ye karşılık Beşiktaş'ın Umut Nayir ve bir miktar para istemesi üstüne görüşmeler tıkandı. Yöneticiler Gökhan Töre'ye "1,5 milyon Euro bonservis ücreti ve imza parası veremeyiz" dediler.

Davide Santon transferi olmazsa, Beşiktaş Nazım Sangare'ye teklif yapacak

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi Ekonomi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi 3. Sayfa
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Ekonomi
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım 3. Sayfa
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı
İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Demet Akalın Didem Soydan
Spor Jose Sosa Erol Bulut Şenol Güneş Emre Belözoğlu Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Savaş Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Davide Santon transferi olmazsa, Beşiktaş Nazım Sangare'ye teklif yapacak - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 09:20:29. #1.14#
title