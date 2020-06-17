BEŞİKTAŞ'TA 'YENİ NORMAL' DENETİMİ
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BEŞİKTAŞ'TA 'YENİ NORMAL' DENETİMİ

İSTANBUL Valiliğince 'Yeni normal'e yönelik denetimler yapılacağının açıklanmasının ardından lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelere yönelik denetimlere bugün de devam edildi.

17.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:36

İSTANBUL Valiliğince 'Yeni normal'e yönelik denetimler yapılacağının açıklanmasının ardından lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelere yönelik denetimlere bugün de devam edildi. İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde işletmelerin kurallara uyduğu görüldü.

Bazı işletmelerin 'yeni normal'e uygun olarak kapanış saati ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları ihbarlarının artması üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla İstanbul genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de alınan karar gereğince bu akşam sorumluluk alanındaki iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Beşiktaş Çarşı içindeki denetimlerde ekipler, işletmelerin 'hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı ve müşterilerin ateşini ölçme' kurallarına uygunluğunu kontrol etti. İşletme sahiplerine uyulması gereken kuralları hatırlatan polis, işletme sahiplerinden de bilgi aldı. Denetimi yapılan işletmelerde kurallara uyulduğu gözlendi.

BEŞİKTAŞ'TA 'YENİ NORMAL' DENETİMİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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