Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde karşılaşacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde karşılaşacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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