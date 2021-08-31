Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı günün ikinci idmanıyla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı günün ikinci idmanıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçla günü noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul