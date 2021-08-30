Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı ikinci idmanla sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı ikinci idmanla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayıp top kapma organizasyonuyla devam eden idmanın, dar alanda oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği kaydedildi.
Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul