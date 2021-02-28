Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

28.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:58
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda bir süre ayak tenisi oynayan siyah-beyazlı ekip, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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