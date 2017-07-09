Beşiktaş'ta Yeni Bomba Babacar

Beşiktaş forvet transferine yöneldi... Aboubakar için Porto ve Lorient kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim şu ana kadar hiçbir sonuç elde edemedi. Buna rağmen Kamerunlu yıldız için şanslarını sonuna kadar zorlamaya kararlı olan Başkan Fikret Orman'ın yönetici Umut Güner'le birlikte sürekli görüşerek durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Aboubakar için Porto'ya Çin'den 25 milyon euroluk bir teklifin geldiği haberi de can sıktı. Bu gelişmelerden sonra Beşiktaş, Aboubakar'ın transferinin gerçekleşmemesi durumunda listesine yeni bir ismi daha aldı. Fiorentina'da oynayan Senegalli golcü Babacar'ı takibe alan yönetim bu oyuncu için girişimlere başlayacak.



?BABACAR'IN HAVA HAKİMİYETİ YÜKSEK



Fiorentina' da 3 sezondur forma giyen Senegalli futbolcu geçen sezon 31 resmi karşılaşmada 14 kez fileleri sarstı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Khouma Babacar'ı kasetlerden birkaç izlediği ve yönetime alternatif golcü adayları arasına alınabileceği raporunu verdiği ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcunun hava hakimiyetinin yüksek olduğu belirlenirken bu oyuncunun 1 yıl kiralanması için Fiorentina kulübü ile temasa geçileceği gelen bilgiler arasında.



Kaynak: Takvım