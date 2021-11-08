Beşiktaş'ta yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara öncelik vermeyen sürücülere para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde yaya geçitlerinde denetim yaptı.

Uygulamada, geçitlerde vatandaşlara ilk geçiş hakkı vermedikleri drone ile tespit edilen 4 sürücüye, 652'şer lira ceza kesildi

Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor