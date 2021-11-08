Beşiktaş'ta yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza - Haberler
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Beşiktaş'ta yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Beşiktaş'ta yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza

Beşiktaş'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara öncelik vermeyen sürücülere para cezası uygulandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara öncelik vermeyen sürücülere para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde yaya geçitlerinde denetim yaptı.

Uygulamada, geçitlerde vatandaşlara ilk geçiş hakkı vermedikleri drone ile tespit edilen 4 sürücüye, 652'şer lira ceza kesildi

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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