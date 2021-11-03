Beşiktaş'ta yaya önceliği ihlalleri drone ile denetlendi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, yaya önceliğini ihlal ettiği drone ile tespit edilen sürücülere para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde yaya geçitlerinde denetim yaptı.

Uygulamada, geçitlerde vatandaşlara ilk geçiş hakkı vermeyen sürücüler drone ile tespit edilerek, durduruldu.

Ekipler, bunu ihlal eden sürücülere 652'şer lira ceza uyguladı.

Denetim sırasında, kural ihlali yaptığı drone ile tespit edilen sürücüye cezai işlem yapıldı. Avukat olduğunu belirten sürücü, kural ihlali yapmadığını savundu.

Ekiplerin, kural ihlali yaptığı anlara ilişkin görüntülerini hazırladığı sürücü, bunu beklemeden denetim noktasından ayrıldı.