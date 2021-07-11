BEŞİKTAŞ'TA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BEŞİKTAŞ'TA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'ta refüje çarpıp yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

BEŞİKTAŞ'ta refüje çarpıp yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Park halindeki otomobil ise santim farkla kazadan hasar almadan kurtuldu. Kaza, Ulus Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TR 6739 plakalı hafif ticari araç, orta refüje çarparak yan yattı. Sürücü kendi imkanlarıyla aracın arka kısmından çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Seyrantepe Şişli Etfal Hastanesi'ne götürdü. Öte yandan yan yatan hafif ticari aracın hemen yanında park halinde bulunan otomobil de santim farkla kazadan hasar almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yol tek yönlü kapanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

BEŞİKTAŞ'TA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
BEŞİKTAŞ'TA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
BEŞİKTAŞ'TA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
BEŞİKTAŞ'TA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
BEŞİKTAŞ'TA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
BEŞİKTAŞ'TA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
BEŞİKTAŞ'TA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi
Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi
ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Fahrettin Koca Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Lionel Messi Şaban Yılmaz Aykut Kocaman Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BEŞİKTAŞ'TA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.07.2021 15:10:51. #1.13#

title