BEŞİKTAŞ'TA YAĞMURA RAĞMEN BALIK TUTUP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR
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BEŞİKTAŞ'TA YAĞMURA RAĞMEN BALIK TUTUP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan sahil şeritlerinde normalleşme sürecinin başlamasıyla yürüyüş yapanlar ve balık tutanlar yerlerini aldı.

01.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:46

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan sahil şeritlerinde normalleşme sürecinin başlamasıyla yürüyüş yapanlar ve balık tutanlar yerlerini aldı. Beşiktaş Arnavutköy Sahil şeridinde yağışa aldırış etmeyen vatandaşlar, balık tutmanın ve yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle sahil şeritlerinde yürüyüş yapmak ve balık tutmak yasaklanmıştı. Normalleşme sürecinin başlaması ve sahil şeritlerinin vatandaşlara açılmasıyla birlikte olta balıkçıları ve yürüyüş yapanlar sahillere akın etti. Beşiktaş Arnavutköy Sahil şeridine gelen birçok olta balıkçısı, oltalarını İstanbul Boğazı'na attı. Balık tutmak için sahile gelen Kayhan Doğan, Yaşananlardan ötürü mutlu değiliz. Ancak herkes üzerine düşeni yapmak zorunda olduğu için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Balık tutmak serbest bırakılmasaydı biz de sahillere gelmeyecektik. Herkes sosyal mesafe kuralına uyup maskesini takarak balığını tutuyor. Arkadaşlar yan yana geldiğinde sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıyoruz ifadelerini kullandı.

Bireysel önlemleri alarak salgına çözüm bulunacağını belirten Sinan Korkut ise, Denizi seyretmek insanları dinlendiriyor. Evde biraz sıkıldık ama önlemlerimizi alarak buraya geldik. Herkes kendine dikkat etmeli. Devletimiz zaten gerekli önlemleri aldı, bizler de bireysel önlemleri aldığımızda bu soruna çözüm bulacağız şeklinde konuştu.

Havanın yağışlı olmasına aldırış etmeyen kimi vatandaşlar ise yaklaşık 2 buçuk ay sonra sahil şeridinde yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

BEŞİKTAŞ'TA YAĞMURA RAĞMEN BALIK TUTUP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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